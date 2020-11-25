Байден рассказал о своих планах на первые 100 дней президентства [ Редактировать ]
Источник: Jim Bourg/Reuters
Избранный президентом США Джо Байден в первые 100 дней на посту главы государства намерен провести миграционную реформу. Об этом он рассказал интервью NBC News.
Также он планирует отменить ряд указов Дональда Трампа. В частности, в сфере климата и здравоохранения.
Я отправлю в Сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для 11 млн незарегистрированных человек. Я также собираюсь отменить некоторые из, я думаю, очень разрушительных указов, которые значительно повлияли на ухудшение климата и ухудшение нашего здоровья, от метана до целого ряда вещей, которые сделал президент.
Байден опроверг слухи о том, что собирается инициировать расследование в отношении Трампа.
Я не буду делать то, что этот президент делает, и использовать Министерство юстиции как инструмент, чтобы настаивать на том, что что-то произошло.
Также Байден намерен сконцентрироваться на борьбе с распространением коронавируса в США. Он обещает начать всеобщею вакцинацию американцев.
Мы уже прорабатываем встречу с командой COVID в Белом доме и выясняем, как не только распространять вакцину, но и доставлять ее людям, которые желают вакцинироваться.
Напомним, что администрация Трампа открыла Байдену доступ к данным разведки.
Ранее сообщалось, что штаб Байдена подтвердил запуск передачи власти в США.
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