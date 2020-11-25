Избранный президентом США Джо Байден в первые 100 дней на посту главы государства намерен провести миграционную реформу. Об этом он рассказал интервью NBC News.

Также он планирует отменить ряд указов Дональда Трампа. В частности, в сфере климата и здравоохранения.

Я отправлю в Сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для 11 млн незарегистрированных человек. Я также собираюсь отменить некоторые из, я думаю, очень разрушительных указов, которые значительно повлияли на ухудшение климата и ухудшение нашего здоровья, от метана до целого ряда вещей, которые сделал президент.

Байден опроверг слухи о том, что собирается инициировать расследование в отношении Трампа.

Я не буду делать то, что этот президент делает, и использовать Министерство юстиции как инструмент, чтобы настаивать на том, что что-то произошло.

Читайте также Джо Байден отмечает день рождения: что мы знаем о новом президенте США

Также Байден намерен сконцентрироваться на борьбе с распространением коронавируса в США. Он обещает начать всеобщею вакцинацию американцев.

Мы уже прорабатываем встречу с командой COVID в Белом доме и выясняем, как не только распространять вакцину, но и доставлять ее людям, которые желают вакцинироваться.

Напомним, что администрация Трампа открыла Байдену доступ к данным разведки.

Ранее сообщалось, что штаб Байдена подтвердил запуск передачи власти в США.