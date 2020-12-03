Новоизбранный президент США Джо Байден спрогнозировал большую смертность в США от коронавируса. Так, он отметил, что число жертв пандемии к январю 2021 года может увеличиться на 250 тысяч человек, передает DW.

При этом он не указал, на чем основывается его прогноз.

"Я не хочу никого пугать, но вы поймите факты: в период между сегодняшним днем и январем мы, вероятно, потеряем еще 250 тысяч человек", - сказал Байден.

Эксперты Университета имени Вашингтона подсчитали, что в случае ослабления карантинных мер число жертв COVID-19 в США до конца января 2021 года может вырасти до 502 тысячи пациентов, а в случае ужесточения этих мер - до 367 тысяч.

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