Байден спрогнозировал рекордную смертность в США [ Редактировать ]
Новоизбранный президент США Джо Байден спрогнозировал большую смертность в США от коронавируса. Так, он отметил, что число жертв пандемии к январю 2021 года может увеличиться на 250 тысяч человек, передает DW.
При этом он не указал, на чем основывается его прогноз.
"Я не хочу никого пугать, но вы поймите факты: в период между сегодняшним днем и январем мы, вероятно, потеряем еще 250 тысяч человек", - сказал Байден.
Эксперты Университета имени Вашингтона подсчитали, что в случае ослабления карантинных мер число жертв COVID-19 в США до конца января 2021 года может вырасти до 502 тысячи пациентов, а в случае ужесточения этих мер - до 367 тысяч.
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