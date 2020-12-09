Учені зафіксували найбільший у світі айсберг [ Редактировать ]
Найбільший у світі айсберг зафіксували учені. Він відколовся від льодовика в Антарктиді ще у 2017. Важить глиба близько одного трильйона тонн, а площа становить 5,5 тисяч квадратних кілометрів.
Пілоти британських військово-повітряних сил зафільмували на камеру численні тріщини і розломи айсберга, він дрейфує на південь і поступово тане. Поряд із основним масивом льоду відкололися також менші шматки. Науковці кажуть, що вони небезпечні для суден, тому їхній рух треба відстежувати.
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