Байден запропонував нового кандидата на посаду голови Пентагону [ Редактировать ]
Обраний президент США Джозеф Байден офіційно запропонував нового кандидата на посаду голови Пентагону. Міністерство оборони вперше може очолити афроамериканець - Ллойд Остін. Він керував центральним командуванням армії за адміністрації Барака Обами, зокрема військами на Близькому Сході.
Але щоб призначити Остіна, Конгрес має зробити виняток, адже після відставки військовий може повернутися на службу лише через 7 років. А нинішній кандидат звільнився чотири роки тому.
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