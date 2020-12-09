Один ворожий обстріл зафіксували на Донбасі минулої доби. Окупанти били зі стрілецької зброї біля Авдіївки, що на Донеччині. Втрат серед армійців немає, вогню у відповідь не відкривали, зазначили у штабі операції об'єднаних сил.

Окупанти посилюють передові позиції. Розвідники фіксують розміщення ворожої артилерії і танків - поза місцями відведення, ближче до передової. Постійна загроза для армійців - снайпери. Під час так званого перемир'я вони ведуть вогонь дедалі частіше. Репортаж з передової - від Руслана Смєщука.

Глибокі окопи, а за кілька кілометрів окупована Горлівка. Житлові квартали, немов на долоні, можна добре розглянути. Але дивитися треба обережно. Попри перемир'я, останніми днями на фронті стало ще небезпечніше.

Позивний "Сєм", військовослужбовець Збройних сил України:

Нам надійшла інформація, про те, що працює по нашим позиціям, зайшла група снайперів, які розішлися по лінії фронту. І на жаль доходять до нас із сусідніх підрозділів про те випадки поранення наших військовослужбовців. На жаль це так.

За останні тижні було декілька ворожих влучань.

Позивний "Консул", військовослужбовець Збройних сил України:

Більше робимо, щоб ходити в траншеях у засобах захисту ну і наблюдаємо більш обережно так сказать.

А спостерігають вояки - зміцнення ворожих позицій. Бойовики закопуються капітально - кажуть наші солдати.

Позивний "Консул", військовослужбовець Збройних сил України:

Противник укріпляється, будує нові ходи сполучення, траншеї, працює інженерна техніка. Можуть працювати днем, і в ночі також замічено. Урали з бетонними плитами. Викопують котловани, закидають туди бетоні плити, закидають землею.

Аж ось невдовзі долинає і те, чого вже давно не чули над окопами.

Ну от поки ми працюємо на цих позиціях, вже неодноразово чули досить далекі, але досить потужні звуки вибухів. Проте це не обстріл.

Позивний "Сєм", військовослужбовець Збройних сил України:

Далекі розкати це імовірно зі сторони ворога проводяться роботи якісь інженерні. Тому що пори перемир'я, ворог продовжує постійно облаштовувати позиції.

Ну, а з рештою - окопна війна, як завжди. От тільки суттєво похолодало. Вночі температура за мінус десять опускається. Але і до цього українські оборонці підготовлені. А на польовій кухні, на бійців завжди чекає гаряча їжа.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Кладем побольше чеснока, обязательно чеснок, лук, лимоны, овощи, фрукты, сок.

Якщо ж загалом - за минулу добу бойовики щонайменше чотири рази обстрілювали українські позиції. На щастя обійшлося без поранених та вбитих.