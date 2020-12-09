В чреду, 9 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти исключают возможность встречи президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в ближайшее время. По его словам, на данный момент нет "субстанции" для таких переговоров.

Как говорится в заявлении "встреча ради встречи не нужна никому".

Кроме того, Песков сказал, что встреча Путина и Зеленского должна быть хорошо подготовлена, и этим занимаются помощники президентов.

Но им нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на нее уже какие-то понимания нанизывать, а здесь у нас нет субстанции.

По его мнению, такой субстанцией могло бы стать выполнение договоренностей "нормандского саммита" в Париже, который прошел 9 декабря 2019 года.

Отметим, ранее мы писали о том, что Россия исключает возможность проведения "нормандского саммита" с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции в ближайшее время.

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