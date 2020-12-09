В среду, 9 декабря, стало известно, что в Турции отказались от идеи закупить российскую вакцину от коронавируса. Причиной тому отсутствие надлежащей лабораторной проверки. Об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Он отметил, что именно отсутствие необходимых этапов проверки стали причиной того, что вакцина не была одобрена ВОЗ и большинством стран мира.

"Россия не выполнила необходимых условий проверки. Потому ни ВОЗ, ни мир не смогли купить эту вакцину. Мы не можем предоставить лицензию этой вакцине, это не в наших интересах", - сказал Коджа.

Министр не уточнял, о какой именно вакцине идет речь, но, скорее всего, имелась ввиду вакцина "Спутник V". Ее испытания на третьей стадии сейчас проходят в Турции.

Напомним, Великобритания начала вакцинацию от COVID-19. Первыми в стране прививают медиков и людей старше 80 лет.

Ранее сообщалось, что в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо.

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