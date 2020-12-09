В Великобритании зафиксировали первые случаи аллергии на вакцину от коронавируса компании Pfizer. Людей с сильной аллергией призвали не прививаться ею, сообщает Reuters.

Так, в первые дни вакцинации были выявлены два случая аллергической реакции у сотрудников Национальной медицинской службы Британии. Они оба в порядке, восстановление проходит хорошо.

Отмечается, что расследование случаев аллергии будет продолжаться. В Pfizer и BioNTech также приветствовали исследование ситуации. В компаниях отметили, что на стадии массового испытания вакцины исключали из исследования людей с историей сильных аллергических реакций.

Британская Национальная медицинская служба призвала людей с историей сильных аллергических реакций в анамнезе не вакцинироваться от коронавируса.

Напомним, Великобритания начала вакцинацию от COVID-19. Первыми в стране прививают медиков и людей старше 80 лет.

Ранее сообщалось, что в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо.

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