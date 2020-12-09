Глава делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что украинские власти еще не разработали так называемый план "Б" по достижению мира на Донбассе. Ожидается, что его утвердит Совет национальной безопасности и обороны.

По его словам, СНБО готовит решение, которое будет иметь новые подходы к мирному урегулированию на Донбассе.

"Это и есть, на мой взгляд, план "Б". Но обсуждать его я не могу. Во-первых, его еще нет, над ним работают. А во-вторых, это не вопрос Трехсторонней контактной группы. Мы берем в работу то, что решается на уровне государства, на уровне нормандского формата и работаем именно в этом контексте", - заявил Кравчук.

Напомним, что ранее Леонид Кравчук рассказал, почему Будапештский меморандум не защитил Украину от агрессии со стороны России.

Ранее сообщалось, что ВВС Германии готовятся к ядерной войне.

В июне "Подробности" писали о том, в России утвердили условия использования ядерного оружия. Месяцем позже Конгресс США одобрил запрет на ядерные испытания.

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