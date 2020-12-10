Умер чемпион мира по футболу [ Редактировать ]
Источник: cbssports.com
Бывший игрок сборной Италии по футболу, чемпион мира 1982 года Паоло Росси умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Причиной смерти ветерана стала "неизлечимая болезнь", иных подробностей не сообщается.
Паоло Росси родился 23 сентября 1956 года в Италии. На чемпионате мира 1982 года, выигранном Адзурри, он стал лучшим бомбардиром, забив шесть голов: три гола против Бразилии, два - Польши, и один в финале - Германии. Таким образом, Италия тогда выиграла третий титул чемпиона мира.
В том же году он получил "Золотой мяч". За сборную Италии он сыграл 48 матчей. Выступал за "Ювентус", "Комо", "Виченцу", "Милан" и "Верону". В составе "Юве" он выиграл два чемпионских титула, Кубок кубков, Суперкубок УЕФА и Кубок чемпионов.
За свою карьеру Паоло Росси забил 134 гола в 340 матчах. После ухода из футбола Росси долгое время работал обозревателем Mediaset и Rai.
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