Умер легендарный тренер "Шахтера" и сборной СССР [ Редактировать ]
Стало известно, что в возрасте 83 лет умер бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и олимпийской сборной СССР по футболу Владимир Сальков. Об этом сообщается в Twitter московского ЦСКА, где Сальков трудился на посту спортивного директора.
Отметим, что большую часть футбольной карьеры Сальков провел в донецком Шахтере, где в 1961 и 1962 годах становился обладателем Кубка СССР.
В составе Шахтера защитник провел 231 матч в национальном первенстве и забил три гола. В 1967 году его назначили капитаном донецкого клуба.
Кроме того, Владимир Сальков дважды возглавлял донецкий Шахтер: в период с 1974 по 1978 гг, а также в 1995 году. Кроме того, с 1971 по 1974 гг. он являлся начальником команды Шахтер.
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