На 84 году жизни скончался легендарный чемпион Европы по футболу Виктор Понедельник. О смерти заслуженного спортсмена сообщила в Facebook его дочь Анастасия Понедельник.

Стоит ометить, что причины смерти спортсмена пока не известны.

Напомним, что в 1960 году Виктор Понедельник стал автором "золотого гола" сборной СССР в финальном матче Кубка Европы. С его помощью команда СССР стала первой победительницей этого турнира.

В 1960-1963 годах четырежды подряд признавался лучшим игроком сезона в СССР в амплуа нападающего.

Также Понедельник играл за "Ростсельмаш", переходил в ЦСКА, затем в "Спартак", но в составе этих команд на поле так и не вышел.

После завершения спортивной карьеры Понедельник работал журналистом.

Напомним, ранее после продолжительной болезни умерла звестная советская киноактриса Нина Иванова. Ей было 86 лет.

Ранее сообщалось, что умерла звезда сериала "Богатые тоже плачут". Актриса долгое время болела раком.

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