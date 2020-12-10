В Украине за прошедшие сутки подтвердили 13 371 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За минувшие сутки выздоровели 13 903 пациента. Госпитализировали 2993 человек.

Было проведено 67 142 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 41 279, методом ИФА - 25 863.

Больше всего новых случаев выявили:

в Киеве 1899,

Запорожской области - 1060,

Днепропетровской области - 835,

Черкасской области - 721,

Харьковской области - 719.

С начала пандемии в Украине подтвердили COVID-19 уже у 858 714 человек, умерли - 14 470 (+266), выздоровели - 465 021. Активными больными остаются 393 693 пациента.

Ранее Шмыгаль назвал точную дату локдауна в Украине.

Также мы писали о том, как будут работать аэропорты во время локдауна. Ранее сообщалось, когда в Украине начнется вакцинация от COVID-19.

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