Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за прошедшие сутки подтвердили 13 371 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
За минувшие сутки выздоровели 13 903 пациента. Госпитализировали 2993 человек.
Было проведено 67 142 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 41 279, методом ИФА - 25 863.
Больше всего новых случаев выявили:
- в Киеве 1899,
- Запорожской области - 1060,
- Днепропетровской области - 835,
- Черкасской области - 721,
- Харьковской области - 719.
С начала пандемии в Украине подтвердили COVID-19 уже у 858 714 человек, умерли - 14 470 (+266), выздоровели - 465 021. Активными больными остаются 393 693 пациента.
Ранее Шмыгаль назвал точную дату локдауна в Украине.
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