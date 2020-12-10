Прототип космического корабля многоразового использования Starship взорвался во время полетных испытаний. Трансляция велась на сайте компании SpaceX.

Starship разрабатывается для полетов на Марс. Космический корабль стартовал с полигона в районе Бока-Чика (штат Техас) в 00:45 по киевскому времени.

Через 5 минут корабль SN8 с носовым обтекателем и стабилизаторами достиг заданной высоты 12,5 км, затем отключил и вновь включил двигатели, и начал плавный спуск.

При касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовой площадкой, прототип Starship взорвался.

На видео было видно, что Starship опустился на площадку не совсем вертикально. На странице SpaceX в Twitter отмечается, что ракетный двигатель Raptor, установленный на прототипе, аварийно прекратил работу.

Starship landing flip maneuver pic.twitter.com/QuD9HwZ9CX — SpaceX (@SpaceX) December 10, 2020

Несмотря на потерю прототипа, глава SpaceX Илон Маск высоко оценил результат испытаний. По словам Маска, давление в топливном баке было низким во время посадки, из-за чего скорость приземления была высокой.

"Успешный взлет, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления... Поздравляю команду SpaceX, черт возьми!.. Марс, мы идем! ", - написал он в Twitter.

Полное видео полета Starship.

Ранее сообщалось, что SpaceX отправил в космос астронавтов на корабле Crew Dragon.

Напомним, что параллельно с подготовкой полета на Марс компания Илона Маска запускает Starlink - спутниковую сеть нового поколения, которая сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.