Прототип космического корабля Starship Илона Маска взорвался при посадке (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Прототип космического корабля многоразового использования Starship взорвался во время полетных испытаний. Трансляция велась на сайте компании SpaceX.
Starship разрабатывается для полетов на Марс. Космический корабль стартовал с полигона в районе Бока-Чика (штат Техас) в 00:45 по киевскому времени.
Через 5 минут корабль SN8 с носовым обтекателем и стабилизаторами достиг заданной высоты 12,5 км, затем отключил и вновь включил двигатели, и начал плавный спуск.
При касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовой площадкой, прототип Starship взорвался.
На видео было видно, что Starship опустился на площадку не совсем вертикально. На странице SpaceX в Twitter отмечается, что ракетный двигатель Raptor, установленный на прототипе, аварийно прекратил работу.
Starship landing flip maneuver pic.twitter.com/QuD9HwZ9CX— SpaceX (@SpaceX) December 10, 2020
Несмотря на потерю прототипа, глава SpaceX Илон Маск высоко оценил результат испытаний. По словам Маска, давление в топливном баке было низким во время посадки, из-за чего скорость приземления была высокой.
"Успешный взлет, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления... Поздравляю команду SpaceX, черт возьми!.. Марс, мы идем! ", - написал он в Twitter.
Полное видео полета Starship.
Ранее сообщалось, что SpaceX отправил в космос астронавтов на корабле Crew Dragon.
Напомним, что параллельно с подготовкой полета на Марс компания Илона Маска запускает Starlink - спутниковую сеть нового поколения, которая сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.
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