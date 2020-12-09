В среду, 9 декабря, донецкий "Шахтер" сыграет в Милане против местного "Интера" в 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов. Напомним, в первой встрече команд на НСК "Олимпийский" в Киеве была зафиксирована нулевая ничья.

Турнирная ситуация в Группе В довольно запутанная.

В другом матче в группе B (начало 22:00) в Мадриде сыграют "Реал" и "Боруссия" из Менхенгладбаха. Для "горняков" существует три варианта развития событий:

"Шахтер" побеждает и выходит в 1/8 Лиги чемпионов (при невыигрыше "Боруссии" в Мадриде - с первого места);

при ничье чемпионе Украины может выйти из группы со второго места (если "Реал" не выиграет у "Боруссии"), или вылететь в Лигу Европы (если "Реал" победит "Боруссию");

"Шахтер" проиграет и продолжит выступать в Лиге Европы (если "Реал" проиграет "Боруссии"), или прекращает выступления в еврокубках (победа "Реала" или ничья).

Букмекеры в предстоящем поединке видят явным фаворитом "Интер". William Hill ставки на победу миланцев принимает с коэффициентом 1,30, на ничью - 5,80, на выигрыш "Шахтера" - 9,50.

В прямом эфире поединок "Интер" - "Шахтер" покажет в 22:00 телеканал "Футбол 2".

Лига чемпионов. Групповой турнир. 6-й тур

9 декабря:

"Аякс" - "Аталанта" 19:55 "Футбол 1";

"Мидтьюлланд" - "Ливерпуль" 19:55 "Футбол 3";

"Интер" - "Шахтер" 22:00 "Футбол 2", "Матч! Футбол 2";

"Реал" - "Боруссия М" 22:00 "Футбол 3"

Напомним, что в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" уверенно обыграл мадридский "Реал".