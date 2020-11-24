Под Киевом лошадь упала в колодец (фото) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В селе Халепье Обуховского района Киевской области произошло ЧП - в заброшенный колодец упала лошадь. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
24 ноября к спасателям обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее лошадь упала в открытый колодец, расположенный в зарослях вблизи колхоза.
Совместными усилиями работников ГСЧС и местных жителей, с помощью спасательных рукавов и трактора животное удалось вытащить на поверхность. К счастью, серьезных травм лошадь не получила.
Ранее сообщалось, что в Полтавской области при попытке достать телефон из колодца погиб парень.
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