В селе Халепье Обуховского района Киевской области произошло ЧП - в заброшенный колодец упала лошадь. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

24 ноября к спасателям обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее лошадь упала в открытый колодец, расположенный в зарослях вблизи колхоза.

Совместными усилиями работников ГСЧС и местных жителей, с помощью спасательных рукавов и трактора животное удалось вытащить на поверхность. К счастью, серьезных травм лошадь не получила.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области при попытке достать телефон из колодца погиб парень.