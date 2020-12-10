Страны ЕС разблокировали план бюджета на 2021 год [ Редактировать ]
В четверг, 10 декабря, страны Евросоюза на саммите разблокировали проект бюджета ЕС на 2021 год. Он включает фонд восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.
Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель.
"Договорились по многолетнему плану бюджета и фонду восстановления. Теперь мы можем приступить к их реализации и восстановлению наших экономик", - сказал он.
Долгое время утверждение плана бюджета и фонда восстановления экономики блокировали Венгрия и Польша.
Ранее в МИД рассказали, когда ЕС откроет границы для Украины. По словам главы МИД, это вынужденные меры безопасности, которые существенно уменьшают статистику по больным коронавирусом.
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