В МИД рассказали, когда ЕС откроет границы для Украины [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что общая вакцинация от коронавируса никак не связана с открытием границ Евросоюза для Украины.
По его словам, это вынужденные меры безопасности, которые существенно уменьшают статистику по больным коронавирусом.
"Это не вопрос всеобщей вакцинации, но этот вопрос безусловно существенного уменьшения цифр в Украине и странах ЕС", - отметил Кулеба.
Несмотря на это, министр считает, что украинцам есть куда поехать, кроме ЕС, так как есть 63 страны, куда можно поехать, из них 10 в Европе.
Читайте также последнюю статистику по коронавирусу в Украине.
Читайте также, украинский Минздрав не рекомендует вводить полный локдаун в связи с ситуацией с коронавирусом в стране. Новых заболевших меньше, чем выздоровевших.
Кроме того, Украина получит ускоренный доступ к вакцине от коронавируса. Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект №4314.
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