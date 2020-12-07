Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что общая вакцинация от коронавируса никак не связана с открытием границ Евросоюза для Украины.

По его словам, это вынужденные меры безопасности, которые существенно уменьшают статистику по больным коронавирусом.

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"Это не вопрос всеобщей вакцинации, но этот вопрос безусловно существенного уменьшения цифр в Украине и странах ЕС", - отметил Кулеба.

Несмотря на это, министр считает, что украинцам есть куда поехать, кроме ЕС, так как есть 63 страны, куда можно поехать, из них 10 в Европе.

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Кроме того, Украина получит ускоренный доступ к вакцине от коронавируса. Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект №4314.

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