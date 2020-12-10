Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей еще на два месяца [ Редактировать ]
В четверг, 10 декабря, Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом на своей странице Facebook написал адвокат одной из подозреваемых Юлии Кузьменко Тарас Беспалый.
"Антоненко под стражей до 7 февраля 2020 года", - написал Беспалый.
Отметим, что суд отстранил от дальнейшего рассмотрения дела Шеремета одного из основных присяжных, а именно Юрия Михайленко. Причин этого решения в суде не назвали.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.
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