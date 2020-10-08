Дело Шеремета: суд отстранил одного из присяжных [ Редактировать ]
В четверг, 8 октября, Шевченковский районный суд Киева отстранил одного из присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом было объявлено в ходе заседания.
Речь идет о присяжном Юрие Михайленко.
"Суд постановил отстранить присяжного Михайленко от дальнейшего рассмотрения уголовного производства по обвинению Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь...", - сказала председательствующая судья.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.
Ранее сообщалось, что суд начал отбор присяжных для рассмотрения дела.
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