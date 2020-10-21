Суд продлил арест Антоненко [ Редактировать ]
В среду, 21 октября, Шевченковский районный суд Киева принял решение в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщила председательствующая судья Оксана Голуб.
Так, суд продлил арест фигуранта дела Андрея Антоненко до 19 декабря
Она удовлетворила ходатайство прокуратуры и продлила меры пресечения для обвиняемых. Защита просила отпустить Антоненко из-под стражи. Суд решил оставить его под арестом еще на 60 суток.
Также продлен круглосуточный домашний арест Юлии Кузьменко и личное обязательство Яны Дугарь.
Решение суда вызвало недовольство у присутствующих в зале и судья Голуб решила перенести процесс на 17 ноября.
Тем временем, сразу после заседания суда под зданием начались протесты. Напомним, суд отказался допрашивать Зеленского и Авакова.
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