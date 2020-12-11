У Франції запроваджують комендантську годину [ Редактировать ]
Комендантську годину запроваджують у Франції. Обмеження почнуть діяти з 15 грудня.
На вулиці заборонять з'являтися з восьмої вечора до шостої ранку. Порушникам загрожує штраф 135 євро.
Заборона не поширюється на тих, хто виконує професійні обов'язки, вигулює домашнього улюбленця або має вагомі медичні чи сімейні обставини.
На Різдво, 24 грудня, комендантська година буде тимчасово скасована, а от у новорічну ніч обмеження діятимуть.
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