У Фінляндії аварійно зупинився реактор на атомній станції [ Редактировать ]
Аварія сталася на атомній електростанції у Фінляндії. У місті Олкілуото всередині АЕС зафіксували підвищений рівень радіації - це спричинило аварійну зупинку одного з реакторів. Та влада запевняє: витоку радіоактивних речовин за межі блоку не сталося.
Імовірно, виникла поломка фільтра в системі очищення води реактора. Співробітники АЕС не постраждали, інцидент стався у закритому блоці.
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