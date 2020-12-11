Аварія на атомній електростанції у Фінляндії

Аварія сталася на атомній електростанції у Фінляндії. У місті Олкілуото всередині АЕС зафіксували підвищений рівень радіації - це спричинило аварійну зупинку одного з реакторів. Та влада запевняє: витоку радіоактивних речовин за межі блоку не сталося.

Імовірно, виникла поломка фільтра в системі очищення води реактора. Співробітники АЕС не постраждали, інцидент стався у закритому блоці.