Глава итальянского автоконцерна по производству спортивных автомобилей Ferrari NV Луи Камильери ушел в отставку после заражения COVID-19.

К тому же, Камильери ушел из совета директоров компании. Также 65-летний директор покинул должность в табачной корпорации Philip Morris International Inc. Ferrari и Philip Morris отметили, что Камильери принял решение об уходе в отставку "по личным обстоятельствам".

Отмечается, что экс-менеджера выписали из стационара медицинского центра и он проходит лечение в домашних условиях. Он взял на себя руководство Ferrari в 2018 году после того как предыдущий CEO Серджио Мариконе умер от послеоперационных осложнений.

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Кроме того, глава Пентагона Марк Эспер попросил отправить его в отставку. Он находился в весьма натянутых отношениях с действующим президентом США Дональдом Трампом.

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