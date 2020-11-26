Экс-глава Всемирного банка Джеймс Вулфенсон скончался на 87 году жизни. Свою должность он занимал 10 лет.

За время, проведенное в кресле главы банка, он занимался вопросом уменьшения долгов бедных стран перед банком.

Так, Джеймс Вулфенсон совместно с Международным валютным фондом создал программу для бедных стран, которые имели значительные долги. Это помогло уменьшить долги более чем на 53 миллиарда долларов для 27 стран мира.

Действующая глава МВФ Кристалина Георгиева прокомментировала смерть своего бывшего наставника:

Он был для меня героем, как и для многих. Джеймс изменил мир и Всемирный банк. Он стал буквально голосом бедных людей на нашей планете.

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