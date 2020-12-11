В Украине фиксируют повторные случаи COVID-19 - Степанов [ Редактировать ]
В Украине начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом. Учет больных COVID-19 в стране ведется в электронной системе эпидемиологического надзора.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Глава Минздрава отметил, что повторные случаи коронавирусной болезни уже обнаружили в некоторых областях.
"Мы начали фиксировать таких больных (повторно зараженных коронавирусом, - ред.) и в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях. Это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад. И сейчас они заболели во второй раз", - сказал он.
Напомним, в Украине растет смертность от COVID-19. По состоянию на утро пятницы, 11 декабря, в Украине зарегистрировано 872 228 случаев коронавирусной инфекции.
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