В Украине начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом. Учет больных COVID-19 в стране ведется в электронной системе эпидемиологического надзора.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Глава Минздрава отметил, что повторные случаи коронавирусной болезни уже обнаружили в некоторых областях.

"Мы начали фиксировать таких больных (повторно зараженных коронавирусом, - ред.) и в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях. Это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад. И сейчас они заболели во второй раз", - сказал он.

Напомним, в Украине растет смертность от COVID-19. По состоянию на утро пятницы, 11 декабря, в Украине зарегистрировано 872 228 случаев коронавирусной инфекции.

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