Резкое ухудшение погодных условий привело к обесточиванию 174 населенных пунктов в трех регионах Украины.

Наибольшее количество оставшихся без электроэнергии домохозяйств находится в Киевской области, Житомирской области и Черновицкой области.

По состоянию на 7:00 в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 173 населенных пункта в трех областях, а именно: Киевская – 79, Житомирская – 58, Черновицкая – 36.

Отмечается, что к восстановлению работы электрообеспечения привлечены бригады облэнерго. При этом, Для обеспечения проезда от Службы автомобильных дорог привлечено 1 183 сотрудника и 808 единиц техники.

Ранее мы писали, что в результате бури на территории Украины остались без света 56 населенных пунктов в трех областях. Система защиты линий электропередач в аварийном режиме отключила электроенергию.

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