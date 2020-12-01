Непогода устроила "конец света" трем украинским областям [ Редактировать ]
В результате бури на территории Украины остались без света 56 населенных пунктов в трех областях. Система защиты линий электропередач в аварийном режиме отключила электроенергию.
Свет пропал в 39 населенных пунктах Сумской области, 16 - в Одесской области и 1 пункт в Донецкой области.
Отмечается, что к ликвидации последствий аварии привлекли несколько десятков бригад облэнерго.
Ранее мы писали, что в Украине "взлетят" цены на электроэнергию. С 1 декабря стоимость транспортировки электроэнергии на предприятия промышленности возрастет на 30%.
К тому же, Сильные дожди с грозами оставили без света 139 населенных пунктов в 4 областях Украины. Наибольшее количество обесточенных населенных пунктов находятся в Житомирской области.
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