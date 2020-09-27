На территории Украины без света остались 107 населенных пунктов в 4 регионах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Стихия нанесла "световой" убыток Львовской, Винницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областям.

По состоянию на 7:00, 27 сентября, в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 107 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Львовская - 34, Винницкой - 33, Ивано-Франковская - 26 и Черновицкая - 14.

Отмечается, что на местах аварий работают бригады облэнерго.

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