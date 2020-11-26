В четверг, 26 ноября, в ходе брифинга и.о. министра энергетики Юрий Бойко заявил, что в ближайшее время будет принято решение о повышении тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей.

По его словам, это необходимо для того, чтобы стабилизировать разбалансированный рынок.

Задача чрезвычайно сложная. В условиях, когда доходы населения объективно в этом году пострадали от карантинных вынужденных мер вследствие пандемии.

Так, он сказал, что в течение последних полутора месяцев ведется работа, "чтобы принять решение по этому наиболее проблемному и болезненному вопросу".

Думаю, что уже на следующей неделе будет готово к принятию решение, которое будет предусматривать максимально сбалансированный и максимально мягкий подход в части тарифов для быта.

Средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 1,25 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч. Это на 1,4% выше, чем во втором полугодии 2019 года (1,23 грн).

Напомним, компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для населения на декабрь 2020 года.