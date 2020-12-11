У мэра Харькова Геннадия Кернеса, который с сентября находится на лечении в немецкой клинике "Шарите", ухудшилось состояние здоровья. Об этом сообщает "Страна" в своем Telegram-канале.

Эту информацию изданию подтвердил бизнесмен Павел Фукс:

У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе (искусственное выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма - ред.). На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков.

Несколько дней назад Павел Фукс сообщал, что состояние Кернеса стабильное. И он должен вернуться в Украину до Нового года. Сын Кернеса Даниил Привалов называл конкретную дату - 29 декабря.

Ранее адвокат Анатолий Родзинский заявлял, что госпитализированный с коронавирусной инфекцией мэр Харькова Геннадий Кернес перенес инсульт, после которого лишился дара речи.

Напомним, что 28 апреля 2014 года Кернес получил огнестрельное ранение во время пробежки. В результате покушения у него были повреждены позвоночник, спинной мозг, одно из легких, печень и другие органы. Он оказался прикован к инвалидному креслу.

"Подробности" писали, что мэр Харькова Геннадий Кернес, которого в ночь на 17 сентября доставили в берлинскую клинику Charite, отчитался о расходах на перелет в Германию и лечение. Как сообщается в его декларации, на медицинские услуги клиники Charite было потрачено 4 124 665 грн, а специализированный авиационный транспорт обошелся в 1 748 137 грн.

Напомним, что 9 декабря Геннадий Кернес без присяги стал мэром Харькова.