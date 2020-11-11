В Харьковском горсовете рассказали, когда вернется Кернес [ Редактировать ]
Мэр Харькова Геннадий Кернес продолжает лечиться от последствий коронавируса в немецкой клинике "Шарите" и планирует вернуться домой до старта работы новоизбранного горсовета - в декабре.
Об этом спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко рассказал одному из украинских телеканалов.
Напомним, 15 сентября стало известно, что Кернес заболел COVID-19. На следующий день он вылетел на лечение в Германию, а 2 октября мэр Харькова получил отрицательный результат теста на COVID-19. У него было 70% поражения легких, поэтому сейчас врачи пытаются восстановить их работу в нормальном режиме.
Позже в сети опубликовали фото Кернеса с больницы.
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