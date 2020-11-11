Мэр Харькова Геннадий Кернес продолжает лечиться от последствий коронавируса в немецкой клинике "Шарите" и планирует вернуться домой до старта работы новоизбранного горсовета - в декабре.



Об этом спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко рассказал одному из украинских телеканалов.



Напомним, 15 сентября стало известно, что Кернес заболел COVID-19. На следующий день он вылетел на лечение в Германию, а 2 октября мэр Харькова получил отрицательный результат теста на COVID-19. У него было 70% поражения легких, поэтому сейчас врачи пытаются восстановить их работу в нормальном режиме.

Позже в сети опубликовали фото Кернеса с больницы.