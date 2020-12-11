За сутки в столице коронавирусную инфекцию обнаружили у 1880 человек. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве заболели 88 317 человек. Выздоровели 27 769 киевлян (922 - за минувшие сутки), умер 1551 больной (26 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

1006 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

735 мужчин, возрастом от 18 до 88 лет;

137 детей - от 16 дней до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находятся в Дарницком районе (494 человека), Днепровском районе (284 случая) и Оболонском районе (159 пациентов).

Читайте также, за сутки на территории Украины коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили 13 514 случаев COVID-19. Всего за период эпидемии зарегистрировано 872 228 случаев инфицирования.

Кроме того, в Украине резко ухудшилась ситуация с коронавирусной госпитализацией. К кислороду подключили 44% пациентов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.