Какие симптомы коронавируса остаются на несколько месяцев [ Редактировать ]
Ученые описали симптомы, которые сохраняются при коронавирусе в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает Annals of Internal Medicine.
Так, среди них ученые выделили:
- усталость
- потеря вкуса
- отдышка
- потеря обоняния.
В исследовании приняли участие 669 амбулаторных пациентов (средний возраст 42,8 года) на 30-45 день после постановки диагноза.
- 60% - женщины,
- 24,6% - медработники.
Так, по результатам, у трети из них первые проявления коронавирусной инфекции - усталость, одышка и потеря вкуса или обоняния - сохранились минимум 30 дней после постановки диагноза.
Ранее Шмыгаль назвал точную дату локдауна в Украине. Отметим, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Рада будет работать при жестком карантине, который будет действовать с 8 по 24 января 2021 года.
Также мы писали о том, что Максим Степанов в ходе брифинга заявил, что ужесточение карантина позволит сократить заболеваемости коронавирусом в Украине на 40-50%.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты
Ученые из Испании разрушили миф и заявили о том, что жареные овощи полезнее вареных
Украина на гране катастрофы. Польша переманивает медиков, предлагая более выгодные условия работы
Украинцы интересуются, смогут ли они путешествовать во время жесткого локдауна, который обещают ввести в январе
Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий рассказал про симптомы коронавируса, которые свидетельствуют о том, что человек переносит тяжелую форму болезни