Ученые описали симптомы, которые сохраняются при коронавирусе в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает Annals of Internal Medicine.

Так, среди них ученые выделили:

усталость

потеря вкуса

отдышка

потеря обоняния.

В исследовании приняли участие 669 амбулаторных пациентов (средний возраст 42,8 года) на 30-45 день после постановки диагноза.

60% - женщины,

24,6% - медработники.

Так, по результатам, у трети из них первые проявления коронавирусной инфекции - усталость, одышка и потеря вкуса или обоняния - сохранились минимум 30 дней после постановки диагноза.

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