В пятницу, 11 декабря, Украина обновила перечень стран "красной зоны". В нем стало на 5 стран больше, в нее попадают страны, в которых заболеваемость коронавирусом выше, чем в Украине.

Кроме того, еще три страны перешли в "зеленую зону".

Так, в список стран "красной зоны" вошли:

Нидерланды,

Молдова,

Кипр,

Азербайджан,

Панама.

В нем по-прежнему остаются:

Грузия,

Хорватия,

Черногория,

США,

Венгрия,

Болгария.

По сравнению с минувшей неделей в "зеленую зону" перешли Румыния, Белиз и Италия.

Тем, кто возвращается из этих стран в Украину нужно уйти на 14 дней в изоляцию с помощью приложения "Вдома" или в течение суток сделать ПЦР-тест. В случае отрицательного результата самоизоляция не нужна. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не ранее чем за двое суток до пересечения границы.

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