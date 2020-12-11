Список стран "красной зоны" расширили [ Редактировать ]
В пятницу, 11 декабря, Украина обновила перечень стран "красной зоны". В нем стало на 5 стран больше, в нее попадают страны, в которых заболеваемость коронавирусом выше, чем в Украине.
Кроме того, еще три страны перешли в "зеленую зону".
Так, в список стран "красной зоны" вошли:
- Нидерланды,
- Молдова,
- Кипр,
- Азербайджан,
- Панама.
В нем по-прежнему остаются:
- Грузия,
- Хорватия,
- Черногория,
- США,
- Венгрия,
- Болгария.
По сравнению с минувшей неделей в "зеленую зону" перешли Румыния, Белиз и Италия.
Тем, кто возвращается из этих стран в Украину нужно уйти на 14 дней в изоляцию с помощью приложения "Вдома" или в течение суток сделать ПЦР-тест. В случае отрицательного результата самоизоляция не нужна. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не ранее чем за двое суток до пересечения границы.
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