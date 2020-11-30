По словам врача иммунологов, нужно обращать внимание на посинение носогубного треугольника - это один из возможных смертельно опасных симптомов коронавируса, передает newsyou.info.

Так, коронавирус опасен своей непредсказуемостью - он может очень быстро вызвать у человека тяжелое состояние, спровоцированное произошедшими в организме нарушениями.

Нехорошие симптомы развиваются достаточно быстро. Сегодня у человека все нормально было, а завтра он уже в реанимации, говорят врачи.

Медики перечислили смертельно опасные симптомы коронавируса, которые свидетельствуют о развитии дыхательной недостаточности.

Врачи указали на три явления:

посинение краев губ,

синий оттенок носогубного треугольника,

участившееся дыхание в состоянии покоя.

Эти признаки указывают на нехватку кислорода в крови человека.

Врачи призвали не заниматься самолечением коронавирусной инфекции - в этом случае возрастает риск того, что инфекция бесконтрольно перейдет в тяжелую фазу, опасную своими осложнениями.

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