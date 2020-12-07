В ВОЗ сделали невероятное заявление по заболеваемости коронавирусом [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения считает, что подавляющее большинство жителей планеты все-еще остались бессильными перед инфицированием коронавирусной инфекцией.
В мире было проведено более 100 масштабных исследований, задачей которых было выявить в организмах испытуемых антитела к COVID-19.
Их результаты ясно говорят нам о том, что большая часть населения мира остается восприимчивой к инфицированию.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе зафиксировала уменьшения случаев заболевания коронавирусом в Европе.
Читайте также, в ВОЗ изменили рекомендации по ношению средств индивидуальной зашиты. Новые правила размещены на официальной странице организации.
Кроме того, стало известно, когда на территории Украины наступят пики заболеваемости коронавирусной инфекцией. Начнутся они в середине января и продляться до середины февраля.
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