Всемирная организация здравоохранения считает, что подавляющее большинство жителей планеты все-еще остались бессильными перед инфицированием коронавирусной инфекцией.

В мире было проведено более 100 масштабных исследований, задачей которых было выявить в организмах испытуемых антитела к COVID-19.

Их результаты ясно говорят нам о том, что большая часть населения мира остается восприимчивой к инфицированию.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе зафиксировала уменьшения случаев заболевания коронавирусом в Европе.

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Кроме того, стало известно, когда на территории Украины наступят пики заболеваемости коронавирусной инфекцией. Начнутся они в середине января и продляться до середины февраля.

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