У п'ятницю, 11 грудня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА", головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про проблеми у системі охорони здоров'я.

"У світі є вже пандемічна втома. Ми повинні розуміти, що якби впровадили карантин зараз на різдвяні свята, карантин не дотримувався би. Ефекту, який треба для епідеміології, ми б не отримали. Всі розуміють, що під час новорічних і різдвяних свят відбудуться контакти всередині родини. Ми знаємо про проблеми, які існують в системі охорони здоров'я, але давайте дивитись назад. Ситема охорони здоров'я - хронічно недофінансована система", - зазначив лікар.

Ляшко також зауважив, що, починаючи з березня 2019 року, в медичній системі спостерігається гарна динаміка.

"Сьогодні 34 тисячі ліжок в Україні з підключеним киснем. Тобто, спочатку було всього 12 тисяч ліжок, які були готові надавати допомогу хворому на коронавірус. Сьогодні мова йде по 60. Якби я на початку року сказав, що на систему охорони здоров'я дати більше 35 млрд грн? Ніхто б не дав. Сьогодні проінвестовано в 2020 році більше 35 млрд грн... Я буду просити народних депутатів, ми будемо голосувати за бюджет, щоб робити пріоритет на здоров'я і фінансувати систему. Потрібен величезний ресурс", - додав головний санітарний лікар.