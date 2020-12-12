Канада и Украина ратифицировала соглашение о совместном кинопроизводстве [ Редактировать ]
Правительство Канады завершило внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу Соглашения о совместном с Украиной производстве аудиовизуальных произведений. Важно, что документ начнет действовать уже 1 января 2021 года.
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует ратификацию Канадой Соглашения о совместном аудиовизуальном производстве с Украиной.
Благодарю Канаду и лично Премьер-министра господина Трюдо за завершение всех процедур, необходимых для вступления в силу этого соглашения.
Зеленский отметил, что данное соглашение дает новые мощные возможности для развития теле- и киноиндустрии в Украине для совместного производства аудиовизуального контента и дистрибуции проектов на международном рынке.
Уверен, это сделает наше двустороннее сотрудничество еще более плодотворным, а связи между людьми наших стран еще более тесными
Стоит отметить, что согласно документу, при условии совместного производства украинские продюсеры смогут претендовать в Канаде на бюджетную поддержку, налоговые льготы и скидки при дистрибуции. Важно, что соответствующую поддержку получат и канадские теле- и кинопроизводители, которые будут снимать в Украине.
Соглашение было подписано во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Канаду в июле 2019 года. Верховная Рада ратифицировала документ в сентябре 2020-го.
Как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский стал участником онлайн-конференции Венецианской комиссии, в ходе которой поблагодарил ее за быстрые выводы по ситуации.
Напомним, Венецианская комиссия опубликовала решение по кризису с Конституционным судом. В документе говорится, что борьба с коррупцией является важным элементом государства, но также отмечается роль уважения Конституции.
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