Зеленский рассказал о стратегическом курсе Украины [ Редактировать ]
Членство в НАТО является стратегическим курсом Украины, и это предусмотрено утвержденной 14 сентября Стратегией национальной безопасности страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая 17 сентября на открытии многонациональных учений "Rapid Trident-2020" во Львовской области.
Каждый раз во время встреч с международными лидерами я подчеркиваю, что война на востоке Украины - это угроза не только для Украины, это угроза для безопасности и стабильности всех страны Европы и мира. Наши партнеры абсолютно солидарны со мной в этом вопросе, именно поэтому мы объединились для преодоления существующих вызовов и поиска механизмов адекватной реакции на них. Одним из таких является интеграция Украины в НАТО. В начале недели я утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, в соответствии с которой членство в НАТО является стратегическим курсом Украины.
Зеленский подчеркнул, что необходимо максимально быстро достичь совместимости Вооруженных сил Украины с соответствующими структурами государств-членов НАТО.
А также активизировать реформы, которые позволят получить приглашение и присоединиться к Плану действий о членстве в НАТО.
По мнению главы государства, учения "Rapid Trident-2020" - это не только очередной этап усовершенствования воинского мастерства, но и важный шаг на пути евроатлантической интеграции Украины.
Эти важные учения улучшат оперативные возможности наших войск, улучшат уровень совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных сил Украины, США и других членов и партнеров НАТО.
Зеленский поблагодарил международных партнеров Украины за неизменную поддержку для сдерживания российской агрессии и помощь по усилению боеспособности украинской армии.
Напомним, что ранее президент Зеленский заявил, что "война на Донбассе - угроза для безопасности всех стран".
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