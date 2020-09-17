Членство в НАТО является стратегическим курсом Украины, и это предусмотрено утвержденной 14 сентября Стратегией национальной безопасности страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая 17 сентября на открытии многонациональных учений "Rapid Trident-2020" во Львовской области.

Каждый раз во время встреч с международными лидерами я подчеркиваю, что война на востоке Украины - это угроза не только для Украины, это угроза для безопасности и стабильности всех страны Европы и мира. Наши партнеры абсолютно солидарны со мной в этом вопросе, именно поэтому мы объединились для преодоления существующих вызовов и поиска механизмов адекватной реакции на них. Одним из таких является интеграция Украины в НАТО. В начале недели я утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, в соответствии с которой членство в НАТО является стратегическим курсом Украины.

Зеленский подчеркнул, что необходимо максимально быстро достичь совместимости Вооруженных сил Украины с соответствующими структурами государств-членов НАТО.

А также активизировать реформы, которые позволят получить приглашение и присоединиться к Плану действий о членстве в НАТО.

По мнению главы государства, учения "Rapid Trident-2020" - это не только очередной этап усовершенствования воинского мастерства, но и важный шаг на пути евроатлантической интеграции Украины.

Эти важные учения улучшат оперативные возможности наших войск, улучшат уровень совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных сил Украины, США и других членов и партнеров НАТО.

Зеленский поблагодарил международных партнеров Украины за неизменную поддержку для сдерживания российской агрессии и помощь по усилению боеспособности украинской армии.

Напомним, что ранее президент Зеленский заявил, что "война на Донбассе - угроза для безопасности всех стран".