В женской эстафете победила сборная Норвегии, а в мужской гонке преследования победил француз Кентен Фийон-Майе Источник: ТАСС

Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете 4х6 км на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене.

Норвежки показали результат 1 час 8 минут 4,3 секунды, пробежав один штрафной круг на восьми огневых рубежах и использовав шесть дополнительных патронов.

Второй финишировала команда Франции (отставание 24,5 секунды; 0 кругов + 16 патронов), третье место заняли представительницы Швеции (+32,5; 1+9).

В эстафетном зачете Кубка наций первое место делят сборные Швеции и Франции, набравшие по 108 очков после двух гонок, норвежки идут третьими (94).

В мужской гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене победил французский биатлонист Кентен Фийон-Майе (на фото). На дистанции 12,5 км он показал результат 32 мин 38,7 с, не допустив на четырех огневых рубежах ни одного промаха.

Вторым финишировал еще один представитель Франции Эмильен Жаклен (+25,5 с; 0), третьим стал норвежец Йоханнес Дале (+49,5; 2).

Для Дале этот подиум стал вторым в карьере, в пятницу, 11 декабря он стал победителем спринтерской гонки.

В общем зачете Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Бе, который в гонке преследования занял четвертое место (296 очков). Вторым идет швед Себастьян Самуэльссон (246), третьим - Фийон-Майе (237).

Кубок мира по биатлону в 2020 году начался 28 ноября в Контиолахти (Финляндия). Он должен завершиться 21 марта 2021 года в норвежском Осло.

Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится в воскресенье, 13 декабря, женской гонкой преследования и мужской эстафетой.

Ранее сообщалось, кто победил в спринтерской гонке на Кубке мира по биатлону.