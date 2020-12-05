Шведские биатлонистки стали первыми в эстафете на этапе Кубка мира Источник: ТАСС

В женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском Контиолахти, первое место заняла сборная Швеции. Об этом сообщает ТАСС.

Шведки (Йоханна Скоттхейм, Мона Брурссон, Эльвира Эберг и Ханна Эберг) прошли эстафету (4 по 6 км) за 1 час 12 минут 44,5 секунды, не пробежав на 8-ми огневых рубежах ни одного штрафного круга и использовав 8 дополнительных патронов.

Второе место заняла команда Франции (+9,6 секунды; 0 кругов +9 патронов), "бронза" у сборной Германии (+43,9; 0+12).

Мужская эстафета состоится в воскресенье, 6 декабря. Начало - 13:45 по киевскому времени.

Швеция победила и мужской гонке преследования. Первым финишировал шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон (на фото). Он стал первым за последние 6 лет шведом, завоевавшим "золото" на этапе Кубка мира в личной гонке.

Самуэльссон преодолел дистанцию 12,5 км за 32 минуты 26,7 секунды, допустив й промах на 4-х огневых рубежах. В спринте швед финишировал 18-м.

"Серебро" у француза Фабьена Клода (+15,8 секунды; 3 промаха), он стартовал 11-м. "Бронзу" во второй гонке подряд завоевал норвежец Йоханнес Бё (+19,5; 3).

В общем зачете лидирует Йоханнес Бё (210 очков), вторым идет Самуэльссон (175), третий - словак Яков Фак (152).

Кубок мира по биатлону в 2020 году начался 28 ноября в Контиолахти (Финляндия). Он должен завершиться 21 марта 2021 года в Осло.

Этап Кубка мира Контиолахти закончится в воскресенье, 6 декабря мужской эстафетой и женской гонкой преследования.

Напомним, что украинка Валентина Семеренко в спринте финишировала 9-й.