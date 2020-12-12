Депутати "Опозиційної платформи - За життя" відмовляються голосувати за проєкт кошторису [ Редактировать ]
І наступний тиждень буде останнім робочим цього року у Верховній Раді. У понеділок нардепи зберуться на погоджувальну раду, а у вівторок голосуватимуть під куполом.
Питання номер один - бюджет наступного року. До документа дуже багато зауважень як у монобільшості, так і в опозиції. Депутати нарікають на величезну діру в кошторисі та завеликий дефіцит ВВП. А ще - низькі соціальні стандарти. В "Опозиційній платформі - За життя" називають проєкт кошторису антисоціальним. А тому голосувати за нього не будуть.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Это преступление - голосовать за такой бюджет. Потому что это бюджет, которые на год продолжает уничтожение нашей экономической и социальной сфер. Мы предложили не расходную часть (куда потратить деньги), мы предложили, как наполнить доходную часть бюджета. Как увеличить ВВП от 2,6 до 4%, то есть найти еще 136 млрд грн. За счет чего? Снять экономическую блокаду Донбасса. Радикальные изменения экономического курса. Мы предложили изменения налогового законодательства - оно должно быть стимулирующим. Мы предложили необходимость реструктуризации долгов.
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