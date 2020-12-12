І наступний тиждень буде останнім робочим цього року у Верховній Раді

І наступний тиждень буде останнім робочим цього року у Верховній Раді. У понеділок нардепи зберуться на погоджувальну раду, а у вівторок голосуватимуть під куполом.

Питання номер один - бюджет наступного року. До документа дуже багато зауважень як у монобільшості, так і в опозиції. Депутати нарікають на величезну діру в кошторисі та завеликий дефіцит ВВП. А ще - низькі соціальні стандарти. В "Опозиційній платформі - За життя" називають проєкт кошторису антисоціальним. А тому голосувати за нього не будуть.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":