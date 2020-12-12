Новоспеченим депутатам Запорізької обласної ради не вистачило 12 годин, щоб обрати голову. Боротьба за крісло перетворилася на фарс. Депутати чубилися, сварилися, а потім кілька фракцій взагалі відмовилися голосувати.

Чому ж спроба обрати голову облради обернулася фіаско та коли депутати повернуться до голосування - розкажуть наші кореспонденти.

Вітання, усмішки та селфі. На порядку денному сесії запорізької облради лише одне питання - обрання голови. Серед кандидатів - мало кому відомий Геннадій Шевченко, від партії мера - "Єднання". Та чинний очільник області від "Слуги народу" - Віталій Боговін.

Віталій Боговін, голова Запорізької облдержадміністрації:

Хочу підкреслити, що маю стати намір. Що маю намір стати очільником ради, а не окремої групи людей.

У цей час своїх кандидатів на посаду голови облради знімають і ЄС, і "Опозиційна платформа - За життя".

Павло Матвієнко, депутат Запорізької обласної ради:

У нас виникли підозри, в тому що готується вброс бюлетенів.

Перше, що мали зробити, - це сформувати лічильну комісію та утвердити форму бюлетеню для голосування. Утім, останнє питання виявилося непростим. То лічильна комісія радилася годинами, то її голова десь постійно зникала.

- З бюлетенями що? - Форма бюлетеня ще не затверджена.

Володимир Кальцев, народний депутат України "Опозиційна платформа - За життя":

То есть фактически, они пытаются техническими способами пока сорвать голосование, пытаются кого найти, кого-то подвезти, кого-то уговорить. Звонят представителям, в том числе вот нам говорят, уже нашей фракции звонят, пытаются путем подкупа кого-то заставить проголосовать. За них. То же самое происходит с другими фракциями. То есть лихорадочно ищут голоса, которых, собственно говоря, учитывая авторитет сегодняшней власти, просто нет.

Аби все-таки затвердити форму бюлетеня, знадобилося більше як дев'ять годин. Власне голосування розпочалося близько півночі. Зі скандалу. Спочатку голова лічильної комісії намагалася вказати пресі, де і що можна знімати. А потім і самі члени комісії взялися фільмувати, хто як голосує.

Уважаемые коллеги, депутаты, уважайте себя. Идет Балицкий, показывает, бюллетень, покажите последнюю съемку. Покажите, покажите. Тогда пожалуйста. Ты член комиссии, сядь пожалуйста туда и не снимай. Не снимай бюллетени.

Далі - більше. Під час підрахунку з'ясувалося, що замість галочок, депутати ставили в бюлетенях - свої номери.

- Номер 7. Вот так заставляют депутатов голосовать. Такого не было в истории Украины.

Саме у такий спосіб, за кандидатуру від "Слуги народу" та чинного очільника області Віталія Боговіна, проголосувало 40 депутатів. Серед них представники "Опоблоку", "Батьківщини" та "Єднання". Але і в такий спосіб, їм не вистачило голосів для перемоги, кажуть представники лічильної комісії. На заклики депутатів оприлюднити результати голосування, голова комісії заявила, що волевиявлення визнане недійсним. Уже о другій ночі депутати почали залишати залу. А дехто навіть хотів поцупити бюлетені.

- Вот сюда положите, чтобы этот позор видели до конца. Куда вы уносите бюллетени. Вы что делаете?

То ж перераховувати і здавати бюлетені на відповідальне зберігання одному з членів лічильної комісії довелось уже в порожній залі.

Сергій Кальцев, депутат від "Опозиційної платформи - За життя", член лічильної комісії:

Вот бюллетень, где проставлена цифра 40. Мы положим его в первую кучку. Считаем не действительным. Таким образом, они подставили тех депутатов, которые голосовали за Боговина Виталия Викторовича под контроль. Пытались подставить, поставить под контроль. И каждому депутату назначили его номер. Порядковый. И такого кина не было за всю историю независимой Украины.

Депутати від ОПЗЖ уже звернулися в поліцію, щоб такому голосуванню дали правову оцінку. Щодо самої сесії - оголошено перерву до вівторка. І вже за два дні знову намагатимуться обрати голову Запорізької облради.

На скандальне голосування в Запорізькій облраді відреагували в "Опозиційній платформі - За життя". В заяві, яка є на сайті політсили, йдеться, що партія влади цитую: залякуванням та скуповуванням депутатів організувала картель, аби поділити владу для цього висунула на посаду свого кандидата і провалила голосування.

Навіть попри те, що до сесійної зали звозили хворих на COVID-19 депутатів. В опозиції закликають правоохоронців дати правову оцінку фактам махінацій під час голосування.