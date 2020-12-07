У світі зафіксували вже понад 67 мільйонів випадків COVID-19. Більш як 43 мільйони людей одужали. Найбільше хворих у Сполучених Штатах - майже 15 мільйонів. Від вересня число зростає на 150-200 тисяч щодня, через це у кількох штатах, зокрема у найбільш населеному, Каліфорнії, запровадили повний локдаун.

У п'ятірці країн із найвищим рівнем інфікування також Індія, Бразилія і Російська Федерація. У Європі найураженіші - Франція, Італія та Велика Британія. Утім, після повторного карантину кількість нових випадків у цих країнах знову спадає.