Пандемія COVID-19: у Каліфорнії запровадили повний локдаун [ Редактировать ]
У світі зафіксували вже понад 67 мільйонів випадків COVID-19. Більш як 43 мільйони людей одужали. Найбільше хворих у Сполучених Штатах - майже 15 мільйонів. Від вересня число зростає на 150-200 тисяч щодня, через це у кількох штатах, зокрема у найбільш населеному, Каліфорнії, запровадили повний локдаун.
У п'ятірці країн із найвищим рівнем інфікування також Індія, Бразилія і Російська Федерація. У Європі найураженіші - Франція, Італія та Велика Британія. Утім, після повторного карантину кількість нових випадків у цих країнах знову спадає.
по теме
"Запертыми" окажутся 40 миллионов человек
За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, під час локдауну імовірно працюватимуть гірськолижні курорти і церкви
Чому одні європейські країни посилюють карантин, а інші, навпаки, пом'якшують?
У США планують вакцинувати близько 100 мільйонів людей кінця лютого
Дослідження проведуть у 6 штатах. Для цього залучать підлітків віком від 12 до 18 років