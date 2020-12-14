В воскресенье, 13 декабря, стало известно, что действующему президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу вместе с другим сотрудниками Белого дома предложат одними из первыми привиться от COVID-19. Вакцинация руководства США может продлиться до 10 дней.

Трампу предложат вакцину несмотря на то, что он уже переболел коронавирусом.

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"Вакцину предложат руководителям, которые выполняют жизненно важные для страны функции во всех трех ветвях власти. Возможно, им начнут делать прививки с понедельника", - сообщили изданию источники в правительстве.

Как ранее сообщалось, в Британии зафиксировали случаи аллергии на вакцину Pfizer. Людей с сильной аллергией призвали не прививаться ею.

Читайте также, в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо.

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