Трампа одним из первых вакцинируют от COVID-19 [ Редактировать ]
В воскресенье, 13 декабря, стало известно, что действующему президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу вместе с другим сотрудниками Белого дома предложат одними из первыми привиться от COVID-19. Вакцинация руководства США может продлиться до 10 дней.
Трампу предложат вакцину несмотря на то, что он уже переболел коронавирусом.
"Вакцину предложат руководителям, которые выполняют жизненно важные для страны функции во всех трех ветвях власти. Возможно, им начнут делать прививки с понедельника", - сообщили изданию источники в правительстве.
Как ранее сообщалось, в Британии зафиксировали случаи аллергии на вакцину Pfizer. Людей с сильной аллергией призвали не прививаться ею.
Читайте также, в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо.
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