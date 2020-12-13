В США планируют вакцинировать 100 миллионов человек [ Редактировать ]
В США в декабре планируют вакцинировать 20 миллионов человек, но самое важно, что позже планируют там вакцинировать 100 миллионов человек уже в первые три месяца 2021 года. Об этом сообщает иммунолог Монсеф Слауи, передает "Foxnews"
Иммунилог отметил, что планируется получение 50-80 миллионов доз вакцины от коронавируса в январе 2021 года.
Стоит отметить, что в США уже стартовали испытания вакцины от коронавируса компании Moderna на подростках. Первые участники испытания получили прививки. Исследование проводится в сотрудничестве с Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок Министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA).
Для иммунизации нужно сделать две прививки одному человеку с интервалом в четыре недели
Как ранее сообщалось, в Британии зафиксировали случаи аллергии на вакцину Pfizer. Людей с сильной аллергией призвали не прививаться ею.
Читайте также, в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо.
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