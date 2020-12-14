YouTube перестал работать: что случилось [ Редактировать ]
Популярный видеохостинг YouTube перестал работать. Так, в понедельник, 14 декабря, пользователи массово жалуются на то, что сайт не открывается.
При попытке зайти на сайт появляется окно с мартышкой и сообщение о том, что "что-то пошло не так".
Примечательно, что мобильное приложение YouTube тоже "рухнуло".
Проблемы с видеохостингом отображает и сайт Downdetector.
Что произошло и когда возобновится доступ к сайту - пока неизвестно. На данный момент компания никак не прокомментировала возникшую ситуацию.
Ранее сообщалось, что в работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. Он наблюдался в большинстве европейских стран, а также в Японии, Австралии и Маниле.
Также мы писали о том, что в Telegram произошел сбой международного масштаба.
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