В четверг, 10 декабря, в работе популярных социальных сетей Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. Также зафиксированы проблемы с мессенджером.

Об этом свидетельствуют данные сайта downdetector.com.

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Так, 43% пользователей Facebook жалуются, что соцсеть совсем не работает, у 28% юзеров возникли проблемы с авторизацией, еще у 27% - с приложениями.

Сбой наблюдается в большинстве европейских стран, а также в Японии, Австралии и Маниле.

В Украине пользователи жалуются на отсутствие соединения в мессенджере, в некоторых случаях была недоступна лента соцсети.

Также у 53% пользователей Instagram возникли проблемы с новостной лентой, 26% не могут просмотреть "сториз", а 20% юзеров не могут опубликовать пост. Проблемы с соцсетью возникли у пользователей в большинстве европейских стран и в России.

Ранее сообщалось, что в Telegram произошел сбой международного масштаба.

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