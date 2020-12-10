В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
В четверг, 10 декабря, в работе популярных социальных сетей Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. Также зафиксированы проблемы с мессенджером.
Об этом свидетельствуют данные сайта downdetector.com.
Так, 43% пользователей Facebook жалуются, что соцсеть совсем не работает, у 28% юзеров возникли проблемы с авторизацией, еще у 27% - с приложениями.
Сбой наблюдается в большинстве европейских стран, а также в Японии, Австралии и Маниле.
В Украине пользователи жалуются на отсутствие соединения в мессенджере, в некоторых случаях была недоступна лента соцсети.
Также у 53% пользователей Instagram возникли проблемы с новостной лентой, 26% не могут просмотреть "сториз", а 20% юзеров не могут опубликовать пост. Проблемы с соцсетью возникли у пользователей в большинстве европейских стран и в России.
Ранее сообщалось, что в Telegram произошел сбой международного масштаба.
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