Селфі ціною в життя. Одразу дві дівчини загинули під час спроби зробити ефектну світлину у двох містах.

У Львові 15-річна школярка намагалася зробити селфі на товарному потязі - її тіло знайшли на залізничних коліях поблизу станції "Підзамче".

Як повідомили в поліції, дівчину помітив машиніст потяга і викликав "швидку". Проте медики лише констатували смерть. Про її зникнення батьки повідомили до поліції ще напередодні. Кажуть: донька пішла з дому ввечері 13 грудня, і не повернулась.

За версією правоохоронців, дівчину вбило струмом, коли вона доторкнулась до ліній електропередач під час селфі на товарному вагоні.

Світлана Добровольська, прессекретар ГУ НП у Львівській області:

За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1, ст. 115 ККУ з приміткою "нещасний випадок". Встановлюються всі обставини трагедії, призначено експертиза.

Друга дівчина загинула у Рівному - там дві подруги хотіли зробити фото на тлі вечірнього міста. Для цього піднялися на п'ятий поверх недобудованого корпусу одного із гуртожитків Рівненського університету. Та спроба зробити кілька знімків закінчилася трагічно - одна зі школярок зірвалася з даху.

До керівництва університету в поліції питань поки що немає, хоча територія довкола приміщення була неогородженою, не було там і сторожа, тож пройти до будівлі можна без перешкод.

Володимир Гавриш, проректор Рівненського державного гуманітарного університету:

Ще до мене намагалися - заклали там цегляну стінку. Але категорія населення, як бомжі, розібрали ту стінку, та туди вільний доступ.

Марія Юстицька, керівниця пресслужби ГУ НП у Рівненській області: