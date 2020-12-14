В Україні двоє дівчат загинули під час спроби зробити селфі [ Редактировать ]
Селфі ціною в життя. Одразу дві дівчини загинули під час спроби зробити ефектну світлину у двох містах.
У Львові 15-річна школярка намагалася зробити селфі на товарному потязі - її тіло знайшли на залізничних коліях поблизу станції "Підзамче".
Як повідомили в поліції, дівчину помітив машиніст потяга і викликав "швидку". Проте медики лише констатували смерть. Про її зникнення батьки повідомили до поліції ще напередодні. Кажуть: донька пішла з дому ввечері 13 грудня, і не повернулась.
За версією правоохоронців, дівчину вбило струмом, коли вона доторкнулась до ліній електропередач під час селфі на товарному вагоні.
Світлана Добровольська, прессекретар ГУ НП у Львівській області:
За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1, ст. 115 ККУ з приміткою "нещасний випадок". Встановлюються всі обставини трагедії, призначено експертиза.
Друга дівчина загинула у Рівному - там дві подруги хотіли зробити фото на тлі вечірнього міста. Для цього піднялися на п'ятий поверх недобудованого корпусу одного із гуртожитків Рівненського університету. Та спроба зробити кілька знімків закінчилася трагічно - одна зі школярок зірвалася з даху.
До керівництва університету в поліції питань поки що немає, хоча територія довкола приміщення була неогородженою, не було там і сторожа, тож пройти до будівлі можна без перешкод.
Володимир Гавриш, проректор Рівненського державного гуманітарного університету:
Ще до мене намагалися - заклали там цегляну стінку. Але категорія населення, як бомжі, розібрали ту стінку, та туди вільний доступ.
Марія Юстицька, керівниця пресслужби ГУ НП у Рівненській області:
Одна з дівчат підійшла до краю даху не втрималася та впала донизу. Інша дівчина викликала швидку допомогу, але медикам не вдалося врятувати неповнолітню.
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